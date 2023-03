Soal Bahasa Inggris Kelas 7 Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTs berikut ini.

Adapun soal Bahasa Inggris yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal ulangan semster atau ujian akhir semester 2 2023.

Cermati soal-soal yang ada dalam artikel ini selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban agar adik-adik bisa mengoreksi hasil belajar sendiri.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan serta meningkatkan kompetensi yang ada.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk bahan belajar.

Soal Bahasa Inggris Kelas 7 :

1. The cows eat …

A. Bone C. Fish

B. Grass D. Birds

Jaawab : b

2. This animal lives in the sea and has tentacles. What animal is it?

A. Octopus C. Zebra

B. Elephant D. Tiger

Jaawab : a

3. A rabbit has two long ears, a small tail and ….

A. Shell C. Fur

B. Horns D. Claws

Jaawab : c

This text below is for the questions 4 to 6