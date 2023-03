TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Berbuka puasa bersama teman, kolega, atau keluarga di tempat spesial adalah hal yang dinantikan untuk menikmati indahnya kebersamaan.

Rayakan sukacita Ramadan kali ini dengan cita rasa Indonesia yang luar biasa “Ramadan Wonderful Indonesia”.

Setiap hari, berbagai pilihan kuliner lokal khas Nusantara hingga Timur Tengah menanti wisatawan dan pengunjung setempat di hotel.

Pada Ramadhan tahun ini Mercure & ibis Pontianak City Center ingin membawa cita rasa nusantara yang otentik dari berbagai daerah di Indonesia dan juga kuliner timur tengah yang dikemas dalam bentuk paket berbuka puasa.

Riganda Togatorop, General Manager Hotel Mercure & Ibis Pontianak City Center mengatakan tahun ini, Hotel Mercure & Ibis Pontianak City Center mengangkat tema Ramadhan yaitu “Taste of Nusantara”.

"Kita akan menyajikan hidangan citarasa khas Nusantara dengan berbagai menu pilihan khas daerah dan hamparan takjil yang bisa dinikmati siapa saja tanpa harus pergi jauh keliling Indonesia, jadi cukup di ibis Pontianak saja,” ujarnya.

Buka Puasa di Hotel Mercure dan ibis Pontianak City Center dengan Ragam Menu Menarik. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Riganda menambahkan jika ingin berkeliling menikmati makan sepuasnya dengan menu khas dari Timur Tengah dan Indonesia dapat dinikmati di “Petualangan Ramadhan”, lengkap dengan hamparan takjil hanya di Ebony Restaurant di Mercure Pontianak.

Dengan penawaran menarik pastinya telah disiapkan untuk Anda dan keluarga yang ingin berbuka puasa bersama.

Khusus “Petualangan Ramadhan” di Hotel Mercure Pontianak City Center dibanderol dengan harga IDR 150.000/net per orang sudah bisa menikmati berbagai macam sajian, dimulai dari aneka gorengan, takjil manisan, es buah, berbagai aneka stall makanan, menu utama, aneka sambal dan menu menyegarkan lainnya.

Untuk paket berbuka puasa di Hotel Ibis Pontianak dengan tema “Taste of Nusantara” ini dibanderol dengan harga IDR 140.000/net per orang.

Paket Berbuka Puasa ini mulai dari 22 Maret – 21 April 2023 mulai pukul 18.00 – selesai.

Dapatkan promo setiap pemesanan (Beli 4 dapat 5) saat bersantap buka puasa di restoran. Khusus member ALL - Accor Live Limitless dapat memperoleh 4X poin reward.

Pemegang kartu kredit CIMB Niaga Platinum & anggota Accor Live Limitless dapat menikmati tambahan diskon 5 persen, sedangkan pemegang kartu kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless atau anggota Accor Plus dapat menikmati diskon 10 persen.

Selain itu, dalam semangat memberi di bulan suci ini, para tamu diundang untuk berdonasi.

Dalam penawaran Ramadan Wonderful Indonesia by ALL – Accor Live Limitless, biaya sebesar Rp 5.000 akan disumbangkan ke salah satu program CSR Accor di Indonesia melalui Yayasan Peduli Tunas Bangsa, Sanggar ATFAC (A Trust For A Child).

Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak kurang mampu di pusat-pusat pembelajaran ATFAC Jakarta dan Bali menuju pendidikan mereka dan menuju masa depan yang lebih baik. (*)