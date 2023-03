Beda Jam Tayang Final Proliga 2023 Live Moji TV Sabtu dan Minggu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan jadwal jam tayang siaran langsung rangkaian pertandingan babak final Proliga 2023.

Edisi babak final four, partai final akan tayang sedikit berbeda dari jadwal sebelumnya di babak reguler dan final four.

Final digelar selama dua hari yakni 18 dan 19 Maret 2023.

Hari pertama pertandingan dibuka dengan partai sektor putri yakni perebutan juara ketiga antara Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Pertandingan dimulai pukul 14.00 WIB siang live Moji Tv dan streaming di aplikasi vidio.

Setelah itu partai final dilanjutkan perebutan juara kedua antara Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata akan dimulai pukul 16.00 WIB.

Sama halnya pada partai final putra pada hari kedua dengan waktu yang sama akan ada duel Surabaya BIN Samator vs Jakarta STIN BIN dan Jakarta Lavani kontra Jakarta Bhayangkara Presisi.

Selain perebutan gelar juara di babak final akan ada penetapan para pemain-pemain terbaik di mulai dari MVP, top score, best spiker, best setter, best libero hingga best server.

Adapun top score sementara tengah bersaing yakni Rivan Nurmulki bersama Surabaya BIN Samator.

Kemudian Daudi Okello bersama Jakarta Bhayangkara Presisi.

Di posisi setter saat ini ada beberapa nama yang bersaing di antaranya Dio Zulfikir bersama Lavani hingga Nizar dan JasenNatanael.

Adapun di posisi server tentunya ada Farhan Halim yang bisa menjadi kembal meraih best server.

Jadwal final Proliga 2023

Sabtu 18 Maret 2023