TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain In-Body IS dan in-lens Optical IS, Movie digital IS meningkatkan stabilitas lebih jauh lagi untuk mengurangi keburaman dan footage yang tidak stabil, bahkan ketika melakukan pemotretan genggam atau sambil berjalan kaki.

Secara otomatis mengunggah file gambar dan video dalam kualitas aslinya dari EOS R6 Anda ke platform penyimpanan berbasis cloud image.canon agar mudah diakses kapan saja dan dari mana pun, dari PC atau perangkat cerdas Anda.

Image.canon juga kompatibel dengan layanan pihak ketiga, seperti Google Drive, YouTube dan Adobe Creative Cloud.

Wi-Fi Built-in EOS R6 dilengkapi dengan dukungan built-in untuk LAN nirkabel 2,4GHz, yang mampu melakukan transfer data berkecepatan tinggi ke PC atau perangkat cerdas Anda. Juga mendukung transfer ke server FTP.

Bluetooth Teknologi Bluetooth Energi Rendah mampu menjaga koneksi konstan serta hemat daya antara kamera dan perangkat cerdas kompatibel yang terknoneksi.

Hal ini membuat Anda mampu membubuhkan geotag pada gambar dan pengoperasian kamera dari jarak jauh melalui aplikasi Camera Connect.

Slot Kartu Ganda EOS R6 melipatgandakan kapasitas memori dengan slot kartu ganda yang memuat dua kartu SD sehingga Anda sekarang dapat melakukan perekaman 4K dan pemotretan beruntun dengan pikiran yang tenang.

Daya Tahan Rana, pemotretan beruntun berkecepatan tinggi memerlukan durabilitas rana tambahan.

Mekanisme rana desain baru pada EOS R6 memiliki ketahanan yang luar biasa, sekitar 300.000 siklus sehingga Anda dapat melakukan bidikan burst dengan pikiran yang tenang.

​​​​​​​Tirai rana dapat ditetapkan untuk menutup setelah kamera dimatikan untuk mencegah agar debu tidak masuk ke kamera.

Ini juga dapat dibiarkan terbuka untuk meniadakan suara apa pun selama menghidupkan kamera, khususnya ketika melakukan pemotretan senyap.

Kuat & Awet, body magnesium alloy yang kokoh menjamin ketangguhan dan daya tahan sekaligus tetap relatif ringan.

• Dilengkapi Dengan IS Bodi 5-Sumbu EOS R7 Dapat Mencapai Stabilisasi Gambar Hingga 8 Stop

Sedangkan penyekatan cuaca pada area yang kritis membantu mencegah debu dan cairan merembes ke dalam bodi kamera.

Kapasitas Baterai yang Tinggi