Jadwal Drawing Piala Dunia U20 Indonesia 2023 Lengkap Daftar Pembagian Pot

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal undian atau drawing Piala Dunia U20 Indonesia yang akan berlangsung di Bali.

Ajang kualifikasi Piala Dunia U20 tuntas, dan sebanyak 24 tim dipastikan lolos ke Piala Dunia U20.

Usai sesi kualifikasi agenda terdekat yakni drawing atau undian yang akan digelar pada 31 Maret 2023 mendatang di Bali.

Dari 24 tim kontestan akan dibagi kedalam enam grup A hingga F.

Masing-masing tim akan dihunia empat tim yang diambil dari pot 1 hingga pot 4.

Nantinya juara grup dan runner up dengan poin tertinggi lolos ke fase knock out, plus empat tim peringkat tiga terbaik.

Adapun Timnas Indonesia masuk dalam pot unggulan yakni pot pertama yang dihuni tim-tim unggulan seperti, Uruguay, Brazil, Italy, Prancis dan Inggris.

Sekilas Piala Dunia

Pada tahun 1997, kompetisi digelar di Malaysia dan berkembang menjadi format 24 tim yang sekarang menjadi kebiasaan, dengan lebih dari 90 negara berkompetisi di final selama 46 tahun sejarah turnamen tersebut.

Ada total 11 pemenang berbeda dari trofi Piala Dunia U-20, dengan Ukraina sebagai pemenang terbaru setelah kemenangan 2019 mereka di Polandia.

Turnamen ini dijadwalkan untuk kembali ke Asia Tenggara pada tahun 2021 untuk pertama kalinya sejak Malaysia pada 97, tetapi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung menunda debut tuan rumah turnamen FIFA di Indonesia hingga musim panas 2023.

Daftar lengkap POT drawing Piala Dunia U20 2023

Pot 1

# Indonesia

# Uruguay

# Brazil

# Italy

# Prancis

# Inggris