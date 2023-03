Zainal: Bisnis Ikan Sungai di Mempawah Terbilang Masih Menjanjikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Petani Keramba Ikan di Antibar Mempawah, Zainal Arifin, menyampaikan bisnis ikan sungai khususnya melalui keramba saat ini dinilainya masih terbilang menjanjikan.

"Untuk minat ikan sungai ini masih banyak. Apalagi di daerah perhuluan paling banyak yang minat dengan ikan sungai khususnya yang di budidayakan di Sungai Mempawah," ujar Zainal, Minggu 12 Maret 2023.

Zainal menyampaikan, terkait harga ikan untuk saat ini masih terbilang aman dan bervariasi tergantung jenis ikan.

"Kalau harga perkilonya yakni Nila per kilonya Rp 28 ribu, Ikan Emas Rp 29 ribu per kilo, dan Patin Rp 22 ribu per kilo," terangnya.

Akan tetapi kata Zainal, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh petani keramba ikan.

"Kendala yang kita hadapi biasanya kendala air yakni pasang surut air laut yang berpengaruh dengan ikan. Bahkan kalau pas air pasang laut dengan tingkat keasinan air tinggi banyak membuat ikan mati," katanya.

Akan tetapi, Zainal turut memastikan untuk budidaya ikan sungai, dirinya dan petani ikan keramba lainnya turut mendapat bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Mempawah.

"Kalau kita ada mendapatkan bantuan berupa benih ikan dari dinas terkait, biasa satu tahun sekali dapat bantuan," terangnya. (RAM)

Caption: Petani Keramba Ikan di Antibar Mempawah, Zainal Arifin, saat ditemui di keramba ikan miliknya, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. (*)

