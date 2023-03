Nonton Film Suzume, 5 Hal yang Sangat Menarik dari Anime Karya Makoto Shinkai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Film Suzume telah tayang di bioskop di Indonesia sejak 8 Maret 2023.

Inilah 5 fakta menarik seputar film anime Suzume no Tojimari.

Sebenarnya, Suzume telah tayang di negara asalnya, Jepang, pada November 2022.

Judul film ini dalam versi Jepang yakni Suzume no Tojimari.

Film anime ini disutradarai Makoto Shinkai, yang sebelumnya telah sukses lewat sejumlah film anime yang fenomenal, seperti Kimi no Nawa alias Your Name.

Berikut ini 5 alasan film Suzume menarik untuk ditonton.

1. Peringkat Pertama Box Office Jepang

Film anime Suzume menempati peringkat pertama di Box Office Jepang.

Suzume berhasil menjual 1,33 juta tiket dalam tiga hari penayangan pertamanya.

Film ini juga telah menjual lebih dari 10 juta tiket dan menghasilkan pendapatan sebesar 13,93 miliar yen (sekitar Rp1,5 triliun).

Hal ini membuat Suzume kini melampaui Jujutsu Kaisen 0 Movie sebagai film terlaris ke-15 sepanjang masa di Jepang.

2. Karya Sutradara Kimi no Nawa, Makoto Shinkai

Seperti tekah disebutkan, Suzume adalah film anime garapan sutradara Makoto Shinkai.

Sebagai informasi, Makoto Shinkai merupakan sutradara film anime populer dan fenomenal, Kimi no Na wa atau Your Name (2016).