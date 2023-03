Jadwal Voli Proliga 2023 Live Moji TV Sabtu 11 Maret Babak Final Four Solo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan pertandingan hari ketiga Final Four Proliga 2023 Solo Sabtu 11 Maret 2023.

Dua partai kembali akan tersaji di GOR Sritex Arena Solo live Moji TV mulai pukul 16.00 WIB.

Pertandingan ini penitng bagi Jakarta BIN, yang tengah bersaing dalam persaingan perebutan tiket grand final.

Sementara itu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia sudah dipastikan akan tersingkir dalam perebutan tiket grand final.

Gresik Petrokimia baru mengmas sekali kemenangan dan empat kekalahan.

Terakhir kekalahan diderita dari Bandung BJB Tandamata pada hari pertama.

Duel di partai kedua juga akan menentukan tim yang akan lolos yakni Jakarta Bhayangkara Presisi akan berhadapan dengan Surabaya BIN Samator.

Adapun Surabaya BIN Samator dipastikan tampil tanpa beban dan tinggal memfokuskan diri dalam perebutan juara ketiga dan keempat.

Sementara bagi Bhayangkara Presisi masih memerlukan kemenangan di partai terakhir di seri Solo tersebut.

Daftar susunanpemain

STIN BIN

1. Fauzan - Posisi : OP

2. Marcelio - Posisi : OH

3. Bagus - Posisi : S

4. Rozalin Penchev - Posisi : OH

5. Andre - Posisi : OH

6. Jasen - Posisi : S

7. Farhan Halim - Posisi : OH

8. Dimas Saputra - Posisi : OP

9. Isac Santos - Posisi : MB

10. M Ridwan - Posisi : L

11. Stpehanus Ardian - Posisi : OH

12. M Fikri Mustopa - Posisi : OP

13. Ujang Nandar - Posisi : MB

14. Yayan Riyanto - Posisi : MB

15. Sunanda - Posisi : L

16. Cep Indra - Posisi : MB

Bhayangkara Presisi

1. Frisca - Posisi : OP

2. Arjuna - Posisi : OH

3. Jovan - Posisi : OH

4. Daudi Okello - Posisi : OP

5. RD Ahmad Gumilar - Posisi : MB

6. M Sadam Andriyanto - Posisi : OH

7. Alfin Daniel - Posisi : S

8. Nijar Julfikar - Posisi : S

9. Yuda Mardiansyah - Posisi : MB

10. Vaisal Faris - Posisi : MB

12. Rendy Verdian - Posisi : OP

13. Hernanda Zulfi - Posisi : MB

14. HenryAde Novian - Posisi : L

15. Redny Tamamilang - Posisi : OH

16. Garrett Muagututia - Posisi : OH

17. F Rakha Abhinaya - Posisi : L

Jadwal Final Four Sabtu 11 Maret 2023

- Pukul 16.00 WIB Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesi a

- Pukul 18.30 WIB Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator

