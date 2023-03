Tersisa 4 Tiket ke Perempat Final Liga Champions, Peluang Terbuka Untuk Real Madrid dan Man City

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini daftar tim yang sudah memastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions 2022-2023.

Adapun saat ini sudah ada empat tim yang memastikan lolos ke babak perempat final usai memenangkan duel di babak 16 besar Liga Champions.

Empat tim tersebut terdiri dari Chelsea, Bayern Muenchen, AC Milan, dan Benfica.

Total akan ada 8 tim yang lolos ke babak perempat final Liga Champions 2022-2023.

Yang artimya saat ini masih ada empat tiket yang akan diperebutkan tim yang masih bertarung di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

• Selalu Kandas 11 Tahun, AC Milan Lolos ke Perempat Final Liga Champions Usai Bertamu ke Inggris

Empat kursi tersisa akan diperebutkan delapan tim yang akan melakoni pertandingan babak 16 besar selanjutnya.

Adapun pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa 14 Maret 2023 dan Rabu 15 Maret 2023 mendatang.

Pertandingan tersebut akan memperebutkan RB Leipzig vs Manchester City, Liverpool vs Real Madrid, Frankfurt vs Napoli, dan Inter Milan vs Porto.

Tentunya tim-tim besar seperti Manchester City, Napoli Hingga Real Madrid akan diprediksikan mendominais dalam laga ini.

Tentunya menarik untuk disaksikan pertandingan tersebut.

• Serge Gnabry Pastikan Aksi Lionel Messi Dkk di Liga Champions 2023 Berakhir, Cek Skor Munchen Vs PSG

Terbaru ada dua pertandingan Bayern Muenchen vs PSG dan Tottenham vs AC Milan.

Dari dua pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Bayern Muenchen dan AC Milan.

Laga Bayern Muenchen vs PSG dalam jadwal Liga Champions bergulir di Stadion Allianz Arena, Muenchen, pada Kamis 9 Maret 2023 dini hari WIB.

Gol kemenangan Bayern ke gawang PSG dibukukan oleh Eric Maxim Choupo-Moting (61’) dan Serge Gnabry (89’).