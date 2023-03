Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini! Ada Laga AS Roma, Arsenal, Man United Hingga Juventus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan 16 Besar Liga Europa 2022-2023 yang akan berlangsung Jumat 10 Maret 2023 dinihari.

Adapun yang menjadi sorotan laga ini ialah AS Roma vs Real Sociedad yang digelar pada pukul 00.45 WIB dan Manchester United vs Real Betis yang berlangsung pada 03.00 WIB.

Kedua laga ini bertajuk big match akan menjadi sorotan, namun masih ada beberapa pertandingan lainnya.

Diketahui ada 16 klub dalam daftar tim lolos Babak 16 Besar Liga Europa 2023 demi berebut tiket ke perempat final dalam laga home and away.

Siaran langsung di Jadwal Liga Eropa dapat disaksikan di via Live Streaming TV Online Vidio atau Live Streaming Champions TV dan Siaran Langsung SCTV.

Liga Europa diisi oleh beberapa tim kuat, termasuk mereka yang terdepak dari Liga Champions.

Arsenal akan bertamu ke Sporting CP, jagoan dari Portugal. Manchester United ditantang Real Betis, Juventus hadapi Freiburg, dan AS Roma vs Real Sociedad juga menarik untuk ditonton.

Tidak ada sistem gol tandang di kompetisi antarklub Eropa musim ini. Itu artinya, tim yang lebih banyak gol akan lolos.

Ada dua wakil Italia, dua wakil Inggris, dan tiga wakil Spanyol yang jadi tim-tim unggulannya.

Untuk leg kedua babak 16 besar bakal digelar pada 17 Maret 2023 mendatang.

Jadwal babak 16 besar Liga Europa leg pertama pada Jumat 10 Maret 2023

Pukul 00.45 WIB

Sporting vs Arsenal

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Leverkusen vs Ferencvaros