Update Peserta Indonesian Idol 2023 usai Rahman Sadli Tereliminasi di Babak Spektakuler Show 5. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar peserta yang tersisa usai Rahman Sadli Tereliminasi di Babak Spektakuler Show 5 pada Senin 6 Maret 2023.

Kontestan Indonesian Idol, Rahman Sadli, harus tersingkir dari Indonesian Idol 2023.

Rahman tak bisa melangkah ke babak selanjutnya setelah gagal dalam Spektakuler Show 5.

Tersingkirnya peserta asal Maluku ini diumumkan melalui Instagram Indonesian Idol dengan mengunggah foto-fotonya di atas panggung Indonesian Idol.

“Mohon maaf @rahmanswry harus menghentikan langkahnya di Spektakuler Show Indonesian Idol!! Goodluck for your next journey Rahman, ditunggu karya-karya terbaiknya ya,” tulis Instagram Indonesian Idol, Rabu 8 Maret 2023.

Pada hasil voting Senin malam, Rahman mendapatkan hasil terendah sehingga membuatnya harus meninggalkan panggung Indonesian Idol 2023.

Dalam penampilannya di babak Spektakuler Show 5, dia membawakan lagu penyanyi Glenn Fredly berjudul “Cukup Sudah”.

Penampilan Rahman di babak Spektakuler Show 5 ini mendapat banyak pujian dari juri Indonesian Idol.

Salah satunya, Bunga Citra Lestari (BCL).

BCLmengaku selalu suka dengan penampilan Rahman yang selalu konsisten menampilkan koreo di panggung.

"Aku selalu suka dengan penampilan kamu. Kamu konsisten dari awal kamu ada koreo, dancer membuat suasana di panggung ini menjadi hidup. Kalau ada sedikit yang sampaikan, aku ingin ada sesuatu yang meledak lagi,” tutur BCL.

BCL mengatakan, dengan menyanyikan “Cukup Sudah”, Rahman kembali menampilkan suara bawah yang menjadi ciri khasnya.

Walau tak terdengar familiar karena biasanya lagu ini dibawakan dengan nada-nada tinggi, Rahman dinilai cukup baik membawakan lagu “Cukup Sudah.”

Meski demikian, penampilan Rahman malam itu menjadi penampilan terakhirnya di babak Spektakuler Show 5.