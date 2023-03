Soal dan Jawaban PTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 Kurikulum Merdeka, Latihan UTS Soal Pilihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 sebagai latihan dalam menghadapi ujian sekolah baik PTS hingga UAS.

Melalui soal UTS / PTS peserta didik akan mendapatkan panduan dalam menghadapi ujian sekolah.

Soal ditujukan untuk mengasah kemampuan siswa khusus untuk pelajaran Bahasa Inggris.

Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran bahasa yang cukup sulit karena merupakan bahasa asing yang digunakan masyarakat internasional.

Untuk itu semakin banyak berlatih maka akan semakin siap untuk menghadapi berbagai ujian kedepannya.

Tidak hanya dari mata pelajaran saja, melalui soal latihan justru akan lebih efekti dalam meningkatkan kemampuan serta pengalaman dalam mengerjakan soal ujian sekolah.

Sebaga rangkuman soal yang dibuat kemungkinan pula akan muncul dalam ujian sekolah sesungguhnya.

Jawablah setiap soal sendiri dengan memberi tanda x pada jawaban yang paling benar a, b, c dan d

Pilihan Ganda

1. My father often makes fried noodles and fried rice as well. My father is a good …

A. Driver

B. Cook

C. Carpenter

D. Plumber

2. Udin, Edo, and Tedi go home straight away after school. …… do not go to the wrong places in their uniforms.

A. They

B. We

C. Our

D. Their

3. Tedi, Dayu, and I always go to school together every day because ….. houses are not too far away from the school.

A. Our

B. Their

C. My

D. Your

4. My father, my father, my sister and I always have dinner together in the night. …… always do this happily.

A. I

B. You

C. We

D. They

5. I have a cute cat. I ….. it when it gets hungry.

A. Food

B. Drink

C. Feed

D. Play