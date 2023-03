Doa Fatimah Katolik Lengkap Versi Asli Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Doa Fatima Katolik adalah doa-doa yang berasal dari Penampakan Maria di Fatima, Portugal pada tahun 1917.

Dalam pelafalan bahasa Portugis disebut fatimɐ.

Pesan utama dari penampakan tersebut adalah ajakan bagi semua umat untuk senantiasa berdoa, dan desakan pertobatan seluruh dunia.

Sehingga tema utama dari Doa Fatima Katolik adalah pertobatan.

Ada berbagai "Doa Fatima Katolik", tetapi yang paling dikenal umum adalah yang digunakan di The Decade Prayer dalam Doa Rosario.

Doa Fatima Katolik tidak termasuk dalam doa liturgi.

Beberapa kalangan menganggap Doa Fatima Katolik yang digunakan dalam Doa Rosario sebagai versi lain dari Doa Yesus di lingkungan Katolik Roma.

Doa Fatima Katolik yang digunakan sebagai doa pada akhir 1 rangkaian peristiwa atau The Decade Prayer didaraskan setelah Kemuliaan dalam Doa Rosario.

Hal ini adalah sesuai permintaan Bunda Maria saat penampakan di Fátima, Portugal pada 13 Juni 1917.

Doa ini tidak diwajibkan untuk didaraskan saat Doa Rosario, yaitu bersifat opsional.

Namun sudah umum digunakan banyak kalangan misalnya di Vatikan, Amerika Serikat dan Indonesia seperti disadur dari wikipedia, Rabu 8 Maret 2023.

Berikut Doa Fatima Katolik versi asli, Inggris dan Indonesia.

1. Versi asli dalam bahasa Portugis

O meu Jesus perdoai-nos,

livrai-nos do fogo do inferno;

levai todas as almas para o ceu,

especialmente as que mais precisarem.