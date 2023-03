Soal Olimpiade Ekonomi SMA dan Kunci Jawaban 2023 Sebagai Latihan Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal olimpiade Ekonomi SMA dalam bentuk soal pilihan latihan tahun 2023.

Pembahasan soal ini akan menjadi panduan dalam mengikuti olimpiade.

Terdiri soal pilihan ganda yang dapat meningkatkan pengalaman calon peserta olimpiade dalam mengasah kemampuanyannya.

Berlatih soal olimpiade akan sangat efektif sebagai persiapan untuk melaksanakan olimpiade.

Rangkuman soal ini diambil dari berbagai sumber yang kemungkinan muncul dalam olimpiade.

Pilihan Ganda

1. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek akan tetap berproduksi walaupun menderita rugi, karena ....

a.tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biayanya

b.tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya dari bertambahnya produksi sebanyak satu unit

c.harganya masih di atas biaya variabel rata-rata

d.harganya masih di atas biaya marginal

2. Diketahui fungsi tabungan adalah S = -20 + 0,25Y. Pemerintah menaikkan belanja negara sebanyak Rp 150 miliar dan menaikkan pajak sebesar Rp 120 miliar. Dari data tersebut, maka pendapatan masyarakat .....

a. berkurang Rp 20 miliar

b. bertambah Rp 30 miliar

c. bertambah Rp 120 miliar

d. bertambah Rp 240 miliar

3. Pada perusahaan monopoli telah terjadi eksploitasi, baik terhadap konsumen maupun tenaga kerja. Eksploitasi pada monopolis tersebut terjadi karena ....

a. harga di atas biaya marginal

b. harga di atas biaya rata-rata

c. berproduksi tidak pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal

d. berproduksi tidak pada saat biaya rata-rata yang minimum

4.Dalam inidustri yang oligopolistis dikenal adanya ketegaran harga (price rigidity). Hal ini disebabkan .....

a.kalau perusahaan menurunkan harga perusahaan lain turut menurunkan harga, sedangkan kalau menaikkan harga perusahaan lain tidak mengikutinya

b.kalau perusahaan menurunkan atau menaikkan harga, perusahaan lain tidak mengikutinya

c.kalau perusahaan menurunkan atau menaikkan harga, perusahaan lain mengikutinya

d.perusahaan akan menderita rugi bila harganya diturunkan atau dinaikkan

5. Koefisien elastisitas harga permintaan sebesar 1,5 mempunyai makna .....

a. kenaikan permintaan 10 persen menyebabkan kenaikan harga 15%

b. kenaikan harga 10% menyebabkan jumlah barang yang diminta bertambah 15%

c. kenaikan harga 15% menyebabkan jumlah barang yang diminta berkurang 10%

d. harga turun 1,5% menyebabkan jumlah barang yang diminta bertambah 1,5%

6.One reason that explains why people hold cash money is speculative motive. Among activities below which one is categorized as the speculative motive of holding money?

A. Buying a coupon of lottery.

B. Buying gold, diamond, jewelry, and the like.

C. Buying fixed assets such as land and property.

D. Buying marketable securities such as bonds and stocks.

7. A central bank can control money supply by imposing various types of policy instruments. One example of monetary policy that is aimed at dampening money supply is ....

A.the central bank lowers percentage of its reserve requirement

B.the central bank raises percentage of its reserve requirement

C.the central bank eases establishment of new banks

D.the central bank relaxes credit requirements

8. National income of a certain country was $400 billion in 2014, and it was $480 billion in the year later. Prices in 2015 was fifteen per cents higher than it had been in the previous year. The economic growth of this country from the year 2014 to 2015 was ....

A.5%

B.15%

C.20%

D.35%