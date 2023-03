Soal dan Jawaban Olimpiade Matematika SMP Tahun 2023 Latihan Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal OSN Olimpiade Sain Nasional Matematikan SMP tahun ini.

Latihan sangat diperlukan bagi peserta yang hendak mengikuti OSN.

Untuk Matematika terdapat sejumlah soal latihan yang akan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti OSN.

Soal latihan kali ini terdiri dari soal pilihan ganda khusus untuk mengasah kemampuan peserta olimpiade jenjang SMP.

Matematika memiliki sejumlah materi yang perlu didalami untuk dapat menguasai seluruh soal dengan mudah.

Olimpade biasanya dilakukan setiap tahunnya.

Persiapan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mendalami seluruh materi dalam pelajaran Matematika.

Kerjakan soal Olimpiade Matematika SMP sendiri.

Soal Pilihan Ganda

1. Rata-rata sembilan bilangan adalah 6. Satu diantara kesembilan bilangan dibuang. Rata-rata delapan bilangan yang tinggal adalah 6½. Bilangan yang dibuang adalah... .

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

2. Sepuluh pasang suami istri mengikuti suatu pesta. Mereka kemudian berjabat tangan satu sama lain. Namun demikian setiap pasang suami istri tidak pernah berjabatan tangan, maka banyaknya jabatan tangan yang terjadi adalah... .

A. 171

B. 153

C. 136

D. 120

3. Raihan memiliki dua bilangan. Apabila selisih kedua bilangan tersebut sama dengan 1 dan jumlah dua bilangan tersebut sama dengan dengan 2, maka hasil kali kedua kedua bilangan yang dimiliki Raihan adalah... .

A. 3/4

B. 2/3

C. 1/2

D. 4/5

4. Dua belas pekerja dalam waktu 6 hari menghasilkan 360 boneka. Dalam waktu 4 hari boneka yang dihasilkan oleh seorang pekerja adalah....

A. 20 boneka

B. 30 boneka

C. 60 boneka

D. 90 boneka

5. The average (arithmetic mean) of three numbers is 18. If one of numbers is replaced by the number 38 then the average of the three numbers is 23. The original number that was replaced is... .

A. 38

B. 23

C. 15

D. 18

