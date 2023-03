Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Latihan PTS / UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal PTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Dapat dijadikan sebagai panduan untuk menghadapi berbagai ujian sekolah di Semester 2.

Terdapat sejumlah soal dalam bentuk piliha ganda yang dapat menjadi gambaran dalam menghadapi soal ujian sekolah.

Bahkan termasuk dalam menghadapi UAS di akhi Semester 2 nanti.

Untuk itu dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan soal.

Pelajaran Bahasa Inggris ini perlu adanya latihan sesering mungkin agar terbiasa dalam menghadapi berbagai soal.

Baca juga: Soal Ulangan UTS/UAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 2023 serta Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

Jawablah soal dengan tanda silang x pada jawaba paling benar a, b, c dan d

Soal Pilihan Ganda

1. The boys and the girls ….. busy cleaning up the class.

A. Is

B. Are

C. Were

D. Was

2. Everybody in the class has the special task. Udin has a job to clean up the floor by …… it

A. Sweeping

B. Cleaning

C. Showering

D. Mopping

3. Lina … cleaning the whiteboard now.

A. Is

B. Are

C. Were

D. Was

4. Some students are writing ….

A. In their notebook

B. In their class

C. In the middle

D. In the end

5. We are …. English in the classroom right now.

A. Studying

B. Study

C. Studied

D. Have been studying

6. Fahri : “Did you know? Aisyah got 9 for her