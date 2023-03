Permainan Bola Voli Ditemukan Pada Tahun ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bola voli menjadi cabang olahraga yang familiar di Indonesia.

Tak hanya pada kompetisi resmi pertandingan bola voli juga digelar di kampung-kampung.

Olahraga bola voli juga menjadi olahraga hiburan masyarakat di suatu lingkungan masyarakat.

Di luar negeri voli juga menjadi Cabor penyumbang medali bagi beberapa negara di Amerika Latin hingga Eropa.

Di Eropa ada tim-tim favorit seperti Prancis, Polandia hingga Italia.

Tim Voli Putra Indonesia beraksi kontra Malaysia pada laga lanjutan Grup A SEA Games 2021 Vietnam di Quang Ninh, Selasa 17 Mei 2022 lalu. Timnas voli Indonesia tatap Sea Games Kamboja 2023. (NOC INDONESIA/MP Media/Gilang Riandi) (.)

Adapun wakil Amerika Latin ada Brazil yang selalu menjadi tim favorit.

Sementara di kawasan Asia ada Jepang hingga China yang biasanya menjadi unggulan.

Lantas tahun berapa olahraga bola voli ditemukan ?

Dilansir dari situs resmi FIVB, permainan bola Voli pertama kali di temukan pada tahun 1895 Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat.

Permainan bola voli ini diciptakan oleh William George Morgan.

Willian George Morgan merupakan seorang instruktur pendidikan jasmani (Director of Phsycal Education) di Young Men Christian Association (YMCA).

Awal pertama kali diciptakan nama permainan ini diberi nama Mintonette.

Perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bola voli) terjadi pada tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di YMCA.

Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick (Director of the Professional Physical Education Training School sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMC) mengundang dan meminta Morgan untuk melakukan demonstrasi permainan Mintonette.