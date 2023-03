Valentino Rossi Kembali Pacu Motor Jelang Balapan MotoGP 2023 , Duel Vs Francesco Bagnaia Dkk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira bagi Anda para penggemar Valentino Rossi !

Legenda Balapan motor terpopuler dunia , Moto Grand Prix Championship itu kembali memacu motor jelang dimulainya Balapan MotoGP 2023 musim ini !

"Comeback '-nya sang legenda berjuluk The Doctor atau VR46 itu terjadi di Misano !

Nantinya, Valentino Rossi akan 'berduel'dengan para Pembalap yang merupakan anak didik VR46 di MotoGP 2023 musim ini .

Dengan demikian, tentunya comeback -nya Valentino Rossi tersebut bukan sebagai Pembalap utama di Line Up Pembalap MotoGP 2023 musim ini.

Hanya menjadi kompatriot latihan saja bagi anak didiknya .

Mulai dari sang juara dunia MotoGP 2022 lalu, Francesco Bagnaia .

Dan juga adik tirinya , Luca Marini .

Valentino Rossi akan menjalani Balapan track limits .

Yang akan digelar di Sirkuit Misano Italia .

Mengendarai R1 Superbike , dalam Balapan latihan itu turut serta pula Franco Morbidelli (Yamaha), Luca Marini (Ducati) and Marco Bezzecchi (Ducati), plus Andrea Migno and Celestino Vietti.

Namun mereka tidak akan memakai motor spek MotoGP alias motor Prototipe yang disiapkan di Balapan MotoGP .

Dan hanya akan menggunakan motor Superbike yang tersedia untuk pasaran otomotif umum .

Hal itu demi menghindari sanksi dan mematuhi aturan tes pramusim resmi .