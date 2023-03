Terbongkar Kisah Masa Lalu Maia Estianty dan Ahmad Dhani hingga Alasan Cerai. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terbongkar sudah kisah masa lalu mantan pasangan artis Ahmad Dhani yang merupakan pentolah grup musik Dewa 19 dan Maia Estianty.

Terhitung sudah 15 tahun keduanya memilik jalan bercerai dan kini sudah bahagia dengan pasangannya masing-masing.

Kini Maia Estianty sudah resmi menjadi istri Irwan Mussry. Dan Ahmad Dhani resmi mempersunting artis dan juga anggota DPR RI Mulan Jemeela.

Terbaru Musisi Maia Estianty membuat pengakuan tentang kisah masa lalu hingga sifat asli Ahmad Dhani serta alasan bercerai yang sebenarnya.

Baru-baru ini ia mengaku tak mau menyapa mantan suaminya, Ahmad Dhani, walaupun mereka bertemu langsung dan berada di satu ruangan.

Maia yang bercerai dari Ahmad Dhani sejak tahun 2008 itu tegas mengatakan tak mau menegur Ahmad Dhani sekalipun mereka berpapasan.

"Kalau ketemu papasan satu ruangan sama mas Dhani lo say hi dong bun?" tanya Melaney Ricardo dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

"Enggak," jawab Maia singkat.

Melaney kembali menegaskan jawaban dari Maia dengan menanyakan kembali jawaban tersebut.

"Eggak say hi? At all?" tanya Melaney.

"At all," jawab Maia tanpa pikir panjang.

Mendengar jawaban dari Maia Estianty, Melaney kemudian bertanya kemungkinan keduanya menjalin komunikasi sebagai orangtua dari Al, El dan Dul.

Namun lagi-lagi Maia mengatakan bahwa dirinya dan Dhani memang tak cocok bahkan untuk berbicara tentang anak.

"Kalian enggak pasangan lagi, tapi kalian orangtua untuk tiga anak ini. Biasanya orangtua yang bercerai tetap ada obrolan seputar anak," ujar Melaney.