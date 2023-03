Soal Ulangan Mid Matematika Kelas 2 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Jawaban Soal Pilihan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2023 pada Semester 2, soal latihan akan membantu meningkatkan pemahaman siswa.

Soal terdiri dari pilihan ganda dan essay yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengerjakan ujian sekolah nanti.

Khusus untuk menghadapi ulangan Mid semester atau ujian sekolah UTS - PTS tahun ini.

Makanya dianjurkan untuk banyak mengerjakan soa latihan untuk panduan menghadapi ujian sekolah.

Rangkuman soal yang dibuat dalam latihan dibuat untuk membantu siswa lebih siap menghadapi ulangan Mid hingga UTS - PTS.

Berikan tanda silanga pada jawaban paling benar a, b dan c

Soal pilihan ganda

1. Nando memiliki 3 kandang kelinci. Namun tiap kandang tidak ada kelincinya. Banyaknya kelinci Nando ....

a. 0

b. 3

c. 6

2. Hasil pengerjaan dari 2 x 4 x 5 adalah ....

a. 30

b. 35

c. 40

3. Di tempat parkir ada 7 becak. Jumlah roda becak seluruhnya ada ....

a. 18

b. 21

c. 24

4. Seekor sapi kakinya ada 4. Ada 8 ekor sapi di kandang milik paman. Jumlah semua kaki sapi ada ....

a. 28

b. 30

c. 32

5. Setiap tangkai rambutan berisi 10 buah. Jika ada 8 tangkai, maka banyak rambutan ada .... buah.

a. 70

b. 80

c. 90

6. Ayah memanen pepaya sebanyak 5 pohon. Tiap pohon berisi 12 buah. Banyak pepaya yang dipanen ayah ada .... buah

a. 60

b. 65

c. 70

7. 4 x 5 x 2 = a x b = c. Nilai a, b, dan c yang benar adalah ....

a. a = 18, b = 2, c = 32

b. a = 20, b = 2, c = 40

c. a = 25, b = 2, c = 50