Nicky Andre dan Stephanie Adinda Sabet Putra-Putri Pariwisata Kubu Raya 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Nama Nicky Andre dan Stephanie Adinda resmi menjadi Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Kubu Raya periode tahun 2023.

Kedua peserta yang mewakili Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kubu itu berhasil menyisihkan 22 kontestan lainnya pada malam Grand Final Penobatan Putra dan Putri Pariwisata Kubu Raya 2023 di Ballroom Qubu Resort Kubu Raya, pada Jumat 3 Maret 2023.

Tampil sebagai Runner-up I dan II Putra Pariwisata yakni Wahyuni Ilham Pratama dari Kecamatan Sungai Kakap dan Nursamsu Ananda Maedi dari Kecamatan Sungai Raya.

Adapun Runner-up I dan II Putri Pariwisata yakni Sri Haryanti dari Kecamatan Sungai Kakap dan Hellen Avangelista Prihanto dari Kecamatan Rasau Jaya.

Selain pemilihan Putra dan Putri Pariwisata, Dewan Juri juga memilih Putra dan Putri Pariwisata Berbakat, Putra dan Putri Pariwisata Favorit, dan Putra dan Putri Pariwisata The Best Costume.

Putra Pariwisata Berbakat diraih Ya’ Muhammad Al Fatih asal Kecamatan Teluk Pakedai dan Putri Pariwisata Berbakat Anisa Tiusapipah dari Kecamatan Sungai Kakap.

Putra Pariwisata Favorit diraih Matias Thomas Hungan asal Kecamatan Sungai Ambawang dan Putri Pariwisata Favorit diraih Hellen Avangelista Prihanto asal Kecamatan Rasau Jaya.

Putra Pariwisata The Best Costume diraih Shafrian Tria Fajari asal Kecamatan Terentang dan Putri Pariwisata The Best Costume diraih Vanessa Hafidza Putri Heinz asal Kecamatan Batu Ampar.

