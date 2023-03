Skor Sementara STIN BIN vs Lavani Allo Bank Live Sekarang Final Four Proliga 2023

Aksi pemain Jakarta Lavani Allo Bank vs Jakarta STIN BIN di Proliga 2023 beberapa waktu lalu. Cek skor sementara Final Four Proliga 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Skor sementara Jakara STIN BIN vs Lavani All Bank dalam pertandingan Final Four Proliga 2023 Jumat 3 Maret 2023.

Lavani sukses menekan STIN BIN dan sementara ini unggul 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Jatidiri Semarang.

Set pertama Lavani menang dengan skor 25-23 dan set kedua dengan poin 25-20.

Selanglah lagi Lavani menjuarai putaran pertama Final Four.

Skor dan hasil akhir bisa dipantau pada link live score di akhir artikel ini.

Jalanya Pertandingan

Sejak set pertama kedua tim langsung menampilkan permainan menghibur penonton yang memadati GOR Jatidiri Semarang.

Sempat ketat dengan raihan poin 5-5, STIN Berhasil membuat jarak mellalui block dan ace dari Dimas Saputra membuat angka 8-5.

Kondisi ini memaksa Nicolas Vives mengambil time out.

Taktik ini berjalan sukses, dimana Lavani berhasil mengambil tiga poin beruntun di antaranya melalui ace Fahri Septian.

Bahkan Lavani berhasil unggul setelah Rozali Pencet membuang kesempatan serangan membuat kedudukan menjadi 9-8.

Kejar menhejar angka terjadi setelah itu.

Namun Lavani membuat jarak 15-12 di antaranya melalui ace dari Jorge Garcia.

Kondisi ini membuat pelatih STIN BIN mengambil time out.

