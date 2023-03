TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Marhaban Ya Ramadhan, Berbuka menjadi momen yang ditunggu-tunggu setalah menjalankan puasa.

Momen bukber tentu akan menjadi lebih menyenangkan di tempat yang nyaman ditemani dengan menu makanan yang berlimpah.

Banyak yang memanfaatkan momen buka puasa bersama untuk memperkuat dan menjalin silahturahmi di bulan suci Ramadhan dengan orang terkasih, keluarga, teman maupun relasi.

Hotel Golden Tulip Pontianak Tawarkan Paket Buka Puasa dengan Menu yang Melimpah. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Golden Tulip Hotel Pontianak menawarkan Paket Bukber “Berkah Ramadhan” dengan menu yang sangat beragam mulai dari Appetizer dan Ta’Jil Hingga Dessert.

Tidak hanya itu, menu yang ditawarkan merupakan menu yang sangat special dan premium yaitu Lamb Carving, Beef Wellington, Peking Duck, Western Roasted Chicken, Whole Grilled Fish dan juga menu tradisional khas Kalimantan Barat, sehingga masyarakat dapat menikmati hidangan buka puasa dengan buffet yang mewah dengan total sajian per hari sebanyak 50 item dengan harga Rp 168.000 Nett Per Orang.

Menariknya, ada diskon 15 persen minimal 5 Pax pada minggu pertama Puasa dan datang 10 orang, cukup membayar untuk 9 orang di hari ke-8 Ramadhan.

Selain itu, undian akan dilakukan setiap hari sehingga bagi yang beruntung akan mendapatkan berbagai Voucher termasuk Voucher kamar Executive.

Hotel Golden Tulip Pontianak tawarkan promo menginap. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Promo lainnya adalah promo menginap di kamar pilihan mulai dari Rp 570.000 nett per malam, free Breakfast untuk 2 pax dan berbagai akses fasilitas berenang, gym dan Wifi.

Untuk info dan reservasi, hubungi 0811 5660 078 / 0813 5010 8514 melalui Whatsapp. (*)