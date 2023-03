Bocoran Contoh Soal Tes PPPK Teknis 2023 Kompetensi Tes Bakat Skolastik Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal tes seleksi PPPK Kompetensi Tes Bakat Skolastik.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan untuk bahan belajar guna memperkaya wawasan.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengevaluasi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasan dan semakin banyak Anda latihan maka semakin besar peluang soal itu akan keluar saat tes PPPK atau CPNS dilangsungkan.

Carilah referensi lainnya untuk menambah pengetahuan.

Soal Tes Bakat Skolastik

1. Suatu keluarga mempunyai empat orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. A dan B

Jawaban : C

2. Jarak antara kampus A dan B adalah dua kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak ditengah-tengah antara kampus C dan D. selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh adalah ....

a. kampus A

b. kampus B

c. kampus C

d. kampus D

e. kampus E

Jawaban : D

3. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim pada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan diantara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal?