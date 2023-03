Nonton Film Pecco Bagnaia! There Can Be Only One Kemarahan Bagnaia di Jerman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nonton film Pecco Bagnaia di situs resmi MotoGP.

Film ini bercerita tentang titik balik penting MotoGP 2022 bagi Ducati.

Di sini terlihat pula kemarahan Pecco Bagnaia di Jerman lewat film berjudul 'There Can Be Only One'.

Penggemar dapat melihat bagaimana perasaan Pecco Bagnaia di Sachsenring saat kecelakaan di boks Ducati.

Peristiwa itu adalah awal dari gelombang pengejaran gelar tahun 2022 yang beralih ke Francesco Bagnaia dan Ducati Lenovo Team.

Setelah Pecco Bagnaia tersingkir dari P2 di awal balapan di Tikungan 1, dan dengan pemimpin Kejuaraan Dunia Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoG akan menang.

Selisih mencolok 91 poin menatap wajah pengangkat trofi di wajah.

“Pengejaran kejuaraan berakhir? Pecco berpikir demikian.

"Tidak, karena saya telah mengacaukan Kejuaraan Dunia seperti ini!,” katanya disadur dari situs resmi MotoGP, Kamis 2 Maret 2023.

Untuk waktu yang singkat setelah kecelakaan itu, dan melihat sudut biru mengklaim jarak maksimum 25 poin, bos Ducati juga berpikir 2022 adalah penyebab yang hilang.

Namun, seperti yang akan Anda lihat di film dokumenter, nada itu segera berubah.

Apa pun bisa terjadi di MotoGP dan meskipun Pecco Bagnaia turun 91 poin, tidak ada yang berakhir sampai selesai di olahraga ini.

Tujuh hari kemudian, Pecco Bagnaia berdiri di tangga teratas podium saat Fabio Quartararo jatuh dua kali untuk membukukan apa yang terbukti menjadi skor tanpa biaya yang mahal.

Cuplikan penting lainnya di balik layar dalam 'There Can Be Only One':