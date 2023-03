Dapat Uang Tiap, Hanya dengan Baca Novel di Aplikasi Fizzo Cek Peluang Penghasilan Lebih Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini membaca novel bisa dibayar setiap hari sesuai dengan waktu.

Cukup menggunakan Aplikasi Fizzo Nove kesempatan mendapatkan penghasilan secara online terus terbuka.

Bahkan peluang untuk mendapatkan penghasilan uang lebih besar bisa dicapat.

Aplikasi Fizzo Novel memiliki sejumlah tugas yang dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya.

Fizzo Novel menjadi platfrom untuk membaca novel dengan koleksi novel online yang cukup beragam.

Apalagi Aplikasi Fizzo Novel resmi bisa didapatkan melalui play store.

Penghasilan dari membaca merupakan tugas utama yang dapat diselesaikan.

Sedangkan untuk potensi penghasilan lebih besar yaitu dengan undang teman menggunakan Fizzo Novel menggunakan kode referral A17176398.

Baca juga: Bagaimana Nasib Aplikasi PeduliLindungi yang Akan Bertranformasi Menjadi SatuSehat Mobile

Seluruh penghasilan yang didapatkan akan langsung masuk saldo Fizzo dan bisa dicairkan ke Akun DANA.

Cara Daftar Fizzo Novel

- Dowload Aplikais Fizzo di play store lalu daftar dengan menggunakan nomor telepon.

- Lalu masukkan nomor referral A17176398

- Selanjutnya lanjutkan dengan membaca novel yang ada pada Aplikasi Fizzo sesuai dengan keinginan.

- Baca hingga selesaia sesuai intruksi dari Aplikasi.