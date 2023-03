Jadwal dan Hasil Wakil Indonesia di Dutch Junior International 2023, Isyana/Rinjani Tembus 32 Besar

Bima Al Ayman Modjo anak Duta Sheila On 7 satu diantara wakil Indonesia di Dutch Junior International 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 11 wakil Indonesia turun di Dutch Junior International 2023.

11 Wakil yang diturunkan ini tak semua langsung main dibabak utama atau 32 besar.

Total ada 5 wakil Indonesia yang harus berlaga dibabak 168 besar.

Selanjutnya ada lima wakil Indonesia lainnya yang telah menunggu dibabak 64 besar dan ada 1 wakil Indonesia yang telah stay dibabak 32 besar.

Seperti diketahui, Dutch Junior International 2023 yang berlangsung di Badmintonhall Degiro Hall, Harleem, Belanda bergulir mulai 1-5 Maret 2023.

Adapun jalannya pertandingan Dutch Junior International 2023 dapat diakses melalui link Live Score yang tersedia diakhir artikel.

Jadwal wakil Indonesia di Dutch Junior International

Rabu 1 Maret 2023 - 168 Besar

Tunggal Putra

Moh Zaki Ubaidillah vs Lokesh Reddy Kalagotla

Devin Artha Wahyudi vs Huang Jia Ming

Bima Al Ayman Modjo vs Gaspard Delabrosse

Ganda Putra

Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan vs Bhavya Chhabra/Param Choudhary

Ganda Putri

Nabila Cahya Permata Ayu/Reva Olivia Damayani vs Tonrug Saeheng/Saranporn Sombutwatthananukool.

