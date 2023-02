Soal PTS PJOK Kelas 9 SMP MTS Semester 2, Kunci Jawaban UTS Penjas Tahun 2023 Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek pembahasan soal UTS dan PTS Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) kelas 9 SMP / MTs lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Untuk materi soal dan kunci jawabandilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Ulasan soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS PJOK kelas kelas 9 SMP / MTs ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Berikut ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran PJOK untuk siswa kelas kelas 9 SMP / MTs Semester Genap Tahun 2023 dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal PTS dan UTS IPA Kelas 9 SMP MTS Semester 2, Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. Permainan sepak bola dimulai dengan tendangan yang disebut….

a. corner kick

b. free kick

c. kock off

d. off side

2. Penambahan waktu yang dilakukan oleh wasit bila terjadi ada pemain yang luka (cidera) disebut ….

a. on time

b. next time

c. last time

d. injury time

3. Rotasi pemain bola voli jika terjadi pindah bola adalah ….

a. ke arah depan

b. ke arah belakang

c. berlawanan arah jarum jam

d. searah jarum jam

4. Induk organisasi tenis meja nasional adalah….

a. PTMI

b. PTMN

c. PTMSI

d. PTSI

5. Perpindahan servis pada permainan tenis meja terjadi jika jumlah poin kelipatan….

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

• Soal UTS Matematika Kelas 9 SMP Semester 2, Kunci Jawaban PTS Tahun 2023 Pilihan Ganda

6. Pada permainan ganda tenis meja, bola dipukul secara….

a. bergantian

b. lurus

c. menyilang

d. sembarang

7. Kejuaraan dunia bulu tangkis untuk putra adalah….

a. Jarum Super championship

b. Sudirman Cup

c. Thomas Cup

d. Uber Cup

8. Di bawah ini olahraga yang hanya bisa dimainkan satu lawan satu adalah….

a. catur

b. bulutangkis

c. volly

d. pencak silat

9. Roll kip adalah istilah gerakan senam lantai untuk….

a. loncat harimau

b. guling depan

c. guling lenting

d. kayang