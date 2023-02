Polres Sekadau Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Periode I Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Polres Sekadau melaksanakan tes kesamaptaan jasmani (kesjas) secara berkala untuk mengetahui sejauhmana kemampuan fisik personel berdasarkan kelompok usia masing-masing.

Kesjas dilaksanakan di halaman Mapolres Sekadau yang diikuti seluruh personel Polres dan Polsek jajaran dengan materi lari 12 putaran dilanjutkan pull up, push up, sit up, lari membentuk angka 8 (shuttle run).

Kapolres Sekadau melaui Kabag SDM Kompol Tomy Chahyadi menjelaskan, kesamaptaan jasmani digelar dua kali dalam setahun untuk mengukur kondisi dan kemampuan fisik setiap personel.

"Untuk tahun 2023, kesjas periode I digelar bulan ini sedangkan periode II rencananya pada bulan Oktober mendatang," kata Kabag SDM, Selasa 28 Februari 2023.

Kesamaptaan jasmani, jelasnya, termasuk dalam 13 komponen aplikasi budaya SDM unggul Polri sehingga setiap personel dituntut serius untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Pelaksanaan kesjas dipusatkan di Polres Sekadau, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dibagi menjadi 3 Rayon. Menurut Kabag SDM, hal ini dilakukan agar penilaian yang diberikan lebih efektif.

Untuk menjaga kesehatan dan kondisi tubuh, kepada seluruh personel dianjurkan untuk menyempatkan diri berlatih dan berolahraga serta menerapkan pola hidup sehat dalam kesehariannya.

"Kesehatan sangatlah penting. Bagi kami, hal itu menjadi modal utama dalam menjalan aktivitas sehari-hari terutama dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian," tandasnya.