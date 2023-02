Lionel Messi Raih Gelar The Best FIFA 2022, Pesaing Beratnya Kylian Mbappe dan Karim Benzema

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemain anyar asal Argentina yaitu Lionel Messi mendapat penghargaan pemain terbaik Dunia tahun 2022.

Adapun penobatan Lionel Messi ini berlangsung dalam agenda The Best FIFA Football Awards 2022.

Acara The Best FIFA Football Awards 2022 berlangsung di Paris pada Senin 27 Februari 2023 dinihari WIB.

Penobatan Lionel Messi sebagai pemain terbaik 2022 atau trofi The Best FIFA 2022 tentunya tidak diragukan lagi.

Pasalnya kiprahnya menghantarkan Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022.

Lionjel Messi meraih gelar The Best FIFA 2022 setelah berhasil mengumpulkan 52 poin.

Adapun yang menjadin pesaingnya dalah Kylian Mbappe dan Karim Benzema.

Kylian Mbappe hanya snaggupm mengumpulkan 44 poin, membuatnya berada diurutan kedua dari Lionel Messi.

Sedangkan Karim Benzema berhasil mengoleksi 34 poin.

Dengan mendapatkan trofi baru tersebut membuat, Lionel Messi mendapatkan berbagai torehan rekor.

Lionel Messi pun sukses mengukir 4 rekor.

Pertama, bekas pemain Barcelona itu jadi pemain yang paling banyak meraih gelar Most FIFA Player of the Year Awards dengan 7 keping.

Messi meraih 1 gelar FIFA World Player of the Year (2009), 4 FIFA Ballon d'Or (2010, 2011, 2012, dan 2015), dan 2 gelar The Best FIFA Men's Player (2019 dan 2022).

Kedua, dilansir dari situs messivsronaldo, Messi jadi pemain paling tua yang meraih gelar pemain terbaik dari FIFA (35 tahun).