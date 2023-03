Kembali Hadir di IIMS 2023, Yamaha Pamerkan Inovasi dan Teknologi Terkini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 kembali hadir di tengah-tengah masyarakat.

Perhelatan otomotif akbar ini akan digelar pada 16 Februari sampai 26 Februari 2023 di JIEXPO Kemayoran.

Yamaha kembali hadir di IIMS 2023 untuk menampilkan produk dengan inovasi teknologi terkini dari Yamaha.

“Kami kembali hadir di IIMS 2023 dengan berbagai produk unggulan dan teknologi terkini dari Yamaha. Dengan berbagai line up produk yang kami hadirkan di IIMS tahun ini, konsumen dapat melihat dan merasakan langsung keunggulan fitur dan teknologi dari Yamaha. Mulai dari kategori MAXi, Classy, Sport Series, Generasi 125 hingga Electric Vehicle (EV) dapat dilihat langsung oleh konsumen di ajang IIMS. Tentunya hadir juga produk terbaru Yamaha seperti Grand Filano Hybrid-Connected, Xmax Connected dan FreeGo 125 Connected yang terus mendapatkan respond positif dari publik. Selain itu, pengunjung IIMS pun dapat langsung mencoba dan merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan listrik Yamaha, seperti E01 dan NEO’s di area test ride. Inovasi dan produk unggulan dari Yamaha akan terus hadir ditengah-tengah masyarakat dan kami harapkan IIMS 2023 dapat menjadi stimulus bagi tumbuhnya industri otomotif di Indonesia” tutur Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

The Next Level Of Pride And Style

Dengan mengusung tema The Next Level of Pride and Style, Yamaha akan menampilkan tematik booth dengan total unit display sebanyak 31 unit.

Pengunjung dapat melihat secara langsung line up MAXi Yamaha seperti, XMAX Connected, All New NMAX 155 Connected, All New AEROX 155 Connected dan Lexi.

Selain kategori MAXi Yamaha, pengunjung dapat juga melihat secara langsung produk terbaru Yamaha di kategori Classy Yamaha yaitu Grand Filano Hybrid-Connected dan Fazzio Hybrid-Connected.

Menemani kedua kategori MAXi & Classy, Yamaha juga menghadirkan tematik display untuk sport category dengan bLU cRU line up seperti WR 155 & All New R15 Connected.

Serta Yamaha turut juga menampilkan area custom culture Yard Built dengan produk andalan XSR 155.

Tidak ketinggalan jajaran produk Generasi 125 dari Yamaha seperti Freego 125 Connected, Gear 125, X-Ride & Mio M3 yang turut hadir memeriahkan line up dari Yamaha di IIMS 2023.

Teknologi masa depan dari Yamaha juga kembali hadir di IIMS 2023. Yaitu dengan hadirnya kembali concept EV line up E01, serta special display EV NEO’s. Kedua produk tersebut dapat dirasakan langsung oleh konsumen di area test ride Yamaha beserta produk terbaru Grand Filano Hybrid-Connected.

Promo IIMS 2023

Yamaha juga menawarkan promo penjualan khusus bagi pengunjung pameran yang melakukan pembelian sepeda motor, apparel serta aksesoris resmi Yamaha selama periode IIMS 2023.

Salah satu bentuk promo penjulan tersebut adalah, setiap pembelian produk R Series akan mendapatkan official merchandise Monster Energy Yamaha MotoGP dengan nilai jutaan rupiah.

Bagi kamu yang ingin melihat secara lebih dekat, test ride dan membeli produk-produk sepeda motor Yamaha, segera kunjungi booth Yamaha di ajang IIMS 2023 di Hall C3.

Temukan berbagai penawaran menarik dari Yamaha yang bisa kamu dapatkan hanya di IIMS 2023.

Untuk update informasi Yamaha selama di IIMS 2023, silahkan kunjungi akun resmi Instagram Yamaha Indonesia berikut ini https://www.instagram.com/yamahaindonesia/