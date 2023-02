Jelang Ramadan Pemda Kapuas Hulu Pastikan Kesediaan dan Harga Sembako Aman dan Stabil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Disperindag), sedang melakukan pengawasan terkait kesediaan sembako dan harga di pasar.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu, Kasianus Kintoi menyatakan, saat ini harga sembako di pasar masih relatif stabil.

"Jadi untuk sementara tidak ada lonjakan atau kenaikan harga yang signifikan," ujarnya, Selasa 28 Februari 2023.

Sedangkan kesediaan sembako sendiri masih mencukupi hingga bulan Suci Ramadhan, karena hingga saat ini arus transportasi darat tidak ada kendala.

"Maka harga relatif stabil menjelang puasa," ucapnya.

Kemudian berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu, harga beras berkisar Rp12 ribu hingga Rp14 ribu per kilogram, gula pasir Rp15 ribu per kilogram, tepung terigu Rp15 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp17 ribu per kilogram.

Setelah itu harga minyak goreng kemasan Rp18 ribu per liter, telur Rp2.000 per butir, ayam potong Rp50 ribu per kilogram, daging sapi Rp170 ribu per kilogram, bawang merah Rp55 ribu per kilogram, bawang putih Rp35 ribu per kilogram, cabai merah kering Rp90 ribu per kilogram, cabai kering Rp100 ribu per kilogram, cabai rawit Rp80 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk ikan laut seperti tongkol Rp38 ribu per kilogram, sotong Rp85 ribu per kilogram, ikan gembung Rp48 ribu per kilogram, udang suluh Rp120 ribu per kilogram.

Kintoi juga mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menaikan harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi menjelang Ramadhan, sebab akan selalu dilakukan pengawasan serta dilakukan monitoring oleh petugas. (*)

