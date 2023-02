Bukan Errol Spence Jr! WBO Perintahkan Terence Crawford Hadapi Petinju Kelas Welter yang Naik Daun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBO memerintahkan Terence Crawford sang raja dikelas welter untuk menghadapi lawan wajib selanjutnya.

Adapun lawan yang diminta WBO itu bukan Errol Spence Jr yang menjadi pertarungan diidam-idamkan.

WBO memerintahkan agar Terence Crawford menghadapi petinju yang sedang naik daun dikelas welter ini.

Adapun petinju yang dimaksud adalah Alexis Rocha.

Baik Terence Crawford maupun Alexis Rocha memiliki waktu 20 hari setelah dikeluarkannya pemberitahuan ini untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan.

“Jika kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu yang disebutkan di sini, penawaran dompet akan dipesan sesuai Peraturan Kontes Kejuaraan Dunia WBO.

“Tawaran minimum yang dapat diterima di Divisi Kelas Welter WBO adalah $200,000.00 (Dua Ratus Ribu Dolar). Setiap pihak yang terlibat dapat meminta prosedur penawaran dompet kapan saja selama proses negosiasi.” ujar Ketua WBO Luis Batista-Salas.

Terence Crawford sendiri menjadi agen bebas promosional setelah kemenangan KO pada November 2021 atas Shawn Porter, yang menandai pertarungan terakhirnya dengan Top Rank.

Petinju yang dikenal dengan pukulan Brutalnya ini enam kali mempertahankan gelar dalam lebih dari empat tahun sebagai juara, termasuk KO ronde keenam dari David Avanesyan pada 10 Desember lalu.

Sementara itu Alexis Rocha telah menang enam kali berturut-turut sejak ia kalah dari Rashidi Ellis dalam pertarungan kelas welter tak terkalahkan Oktober 2020.

Satu diantara aksi Alexis Rocha yang menonjol adalah KO ronde kesembilan dari Blair Cobbs yang saat itu tak terkalahkan pada 19 Maret lalu di Los Angeles.

Kolase Terence Crawford dan Alexis Rocha. Alexis Rocha (kanan) jadi satu diantara penantang Terence Crawford (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Alexis Rocha vs Terence Crawford

Alexis Rocha (22-1, 14 KO)

Alias: Lex