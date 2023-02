Soal Ulangan UTS dan UAS PAI Kelas 5 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ulangan pendidikan agama islam (PAI) berikut ini.

Adapun soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal kelas 5 SD.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan jawablah semua pertanyaan yang ada.

Selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Selain pilihan ganda, dalam artikel ini juga merangkum pertanyaan essay sebagai bahan belajar.

Lebih lanjut carilah berbagai contoh soal sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian tengah semester hingga ujian kenaikan kelas semester 2.

Soal Agama Islam Kelas 5 SD:

1. Surah Al Fiil menceritakan tentang kegagalan penyerangan Kakbah oleh pasukan gajah yang dipimpin ….

a. Fir’aun

b. Namrud

c. Abrahah

d. Abu Jahal

Jawaban : c

2. Lafa ﻂﻳﺮﺍﺍﺒﺎﺒﻳﻞartinya … .

a. burung berbondong-bondong

b. tentara bergajah

c. tipu daya mereka

d. yang melempari mereka

Jawaban : a

3. Pasukan bergajah hancur lebur diibaratkan bagaikan…

a. kotoran hewan

b. daun yang dimakan ulat

c. pasir

d. debu

Jawaban : b

4. Rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir adalah…

a. Nabi Muhammad SAW

b. Nabi Ibrahim as

c. Nabi Adam as

d. Nabi Isa as