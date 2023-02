Sebutkan Nama-nama Rasul Ulul Azmi Contoh Soal UTS Agama Islam Kelas 5 SD Semester 2 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan Agama Islam Kelas 5 SD.

Ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengasah kemampuan.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang dilengkapi dengan kunci jawaban tersebut.

Soal-soal essay yang ada dalam artikel ini dirangkum berdasarkan materi yang dipelajari sehari-hari.

Namun sebelum melihat kunci jawaban dalam artikel ini sebaiknya adik-adik menjawab pertanyaan terlebih dahulu.

Selain itu carilah berbagai referensi yang ada untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Mengapa surah Al Fil disebut surah Makiyah?

Jawaban : Karena diturunkan di kota Mekkah

2. Tulislah bunyi ayat ke dua surah Al Ma’un?

Jawaban : ﻔﺫﻠﻚﺍﻠﺫﻱﻴﺪﻉﺍﻠﻳﺘﻴﻢ

3. Sebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi!

Jawaban: Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as, Nabi Muhammad Saw