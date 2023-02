76 Pelajar Sekadau Ikuti Binlat Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Sebanyak 76 pelajar tingkat SMA sederajat mengikuti pembinaan dan latihan (binlat) rekrutmen penerimaan anggota Polri T.A. 2023 di halaman Mapolres Sekadau, Minggu 26 Februari 2023.

Adapun materi binlat yaitu kesamaptaan jasmani dimulai dengan lari 12 menit, pull up 1 menit, sit up 1 menit push up 1 menit dan lari membentuk angka 8 atau shutle run.

Kapolres Sekadau melalui Kabag SDM Kompol Tomy Chahyadi menerangkan, pelaksanaan binlat mengacu Surat perintah Kapolres Sekadau Nomor: Sprin/261/II/DIK.2.1./2023 tanggal 7 Februari tentang sosialisasi penerimaan calon anggota Polri terpadu Tahun Anggaran 2023.

• Polres Sekadau Laksanakan Binlat Calon Peserta Seleksi SIP Angkatan ke-52 Tahun Anggaran 2023

Pelaksanaan binlat dilakukan personel Bag SDM Polres Sekadau yakni Aipda Sunariono, Aipda Catur Susilowati, Aipda Riskanul Ikhsan, Bripka Raka Frendri, Brigadir Solihin dan Briptu Yogi Frenanda.

"Sembilan personel Bintara Remaja Polres Sekadau dilibatkan dalam kegiatan sebagai role model atau contoh dalam pelaksanaan binlat," tutur Kabag SDM.

Motivasi diberikan kepada seluruh peserta binlat untuk terus belajar dan berlatih karena keberhasilan mustahil diraih tanpa adanya semangat dan kerja keras.

"Kami juga sampaikan bahwasanya penerimaan Polri mengandung prinsip BETAH atau bersih, transparan, akuntabel dan humanis agar animo pelajar semakin meningkat," jelas Kabag SDM.