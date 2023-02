Tes Jasmani Berkala Brimob Kalbar untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh Personel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pejabat Utama Satbrimob Polda Kalbar melaksanakan tes kesamaptaan jasmani berkala semester I tahun 2023 di Mako Satbrimob Polda Kalbar, Jumat 24 Februari 2023.

Kesemaptaan jasmani kali ini dilaksanakan oleh pejabat utama Satbrimob Polda Kalbar, ini merupakan tes kesamaptaan jasmani berkala semester I tahun 2023. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan terjaganya fisik prajurit Brimob Polri khususnya Satbrimob Polda Kalbar, yang akan menghadapi segala tugas serta tantangan ke depannya.

Kegiatan ini kita mulai dari para perwira jajaran Satbrimob Polda Kalbar yang mengikuti tes kesamaptaaan jasmani semester I tahun 2023.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini personel Brimob Polri dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani," ujar Dansatbrimob Kombes Pol. M Guntur.

Adapun pelaksanaan kegiatan kesamaptaan jasmani berkala Brimob meliputi lari 12 menit, pull up, sit up atau push up dan shuttle run.

“Diharapkan dengan diselenggarakannya tes kesamaptaan jasmani ini dapat meningkatkan kemampuan personel secara periode setiap 6 bulan sekali, sehingga bisa menjaga stabilitas kesehatan fisik dan menjaga kesehatan setiap personel, kegiatan ini juga merupakan syarat mutlak kepada para personil yang akan sekolah untuk meningkatkan karier kedepan. Semoga dengan kesemaptaan ini personel Polri tangguh dan siap jika diperlukan setiap saat,” tambah Dansatbrimob Polda Kalbar.