Soal Ulangan PAI Semester 2 2023 Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

Simak soal ulangan Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD berikut ini.

Adapun soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal-soal ulangan semester 2.

Cermati setiap pertanyaan yang ada sehingga Anda bisa memahaminya dengan baik.

Ada 15 pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam persiapan menghadapi ulangan.

Carilah referensi lainnya untuk menambah wawasan agar semakin siap dalam menghadapi ulangan.

Selanjutnya berikan jawaban Anda dan sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Soal Ulangan PAI Kelas 6 SD:

1. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Diketahui bahwa membaca al-Quran dan para nabi itu baik. suka mendengar dari dia bernama ….

a. Abdullah bin Ubay bin Salu

b. Abdullah bin Saba

c. Abdullah bin Abdul Muttallib

d. Abdullah bin Mas’ud

Jawaban: d. Abdullah bin Mas’ud

2. Pergerakan nabi palsu Musailamah dimulai pada saat kelahirannya. Musailamah berasal dari daerah ….

a. Oman

b. Medina

c. Badar

d. Yamamah

Jawaban: d. Yamamah

3. Gerakan Musailamah diberantas oleh Khalifah …

a. Abu Bakar As Siddiq

b. Umar bin Khattalb

c. Uthman am Affan

d. Ali bin Abu Thalib

Jawaban: a. Abu Bakar As Siddiq

4. Musailamah cara untuk menemukan pengikut oleh …

a. patung emas

b. seekor kuda yang bisa berbicara

c. meriam sederhana

d. puisi