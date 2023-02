Daftar Klub atau Tim Lolos 16 Besar Liga Eropa 2022/2023, Satu Diantaranya Si Nyonya Tua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 11 Tim atau klub telah memastikan diri melaju ke babak 16 Besar Liga Eropa.

Dari 11 Tim atau klub itu, delapan diantaranya adalah juara grup.

Sementara sisanya empat yakni dari hasil pemenang runner up grup vs peringkat ketiga Liga Champions.

Untuk empat slot tersisa akan menunggu pemenang dari AS Roma vs Salzburg, Barcelona vs Manchester United, Rennes vs Shakhtar dan Union Berlin vs Ajax yang berlangsung mulai pukul 03.00 WIB.

Si Nyonya Tua julukan Juventus telah memastikan diri melaju ke babak 16 Besar karena bermain lebih dulu yakni pukul 00.45 WIB dikandang Nantes.

Juventus sukses mengalahkan Nantes melalui aksi dari Di Maria yang mencetak hattrick.

Baca juga: Kapan Drawing 16 Besar Liga Eropa 2023? Juara Grup vs Pemenang Babak Play Off

Selanjutnya tim yang juga memastikan tempat dibabak 16 Besar terlebih dahulu adalah Sporting Lisbon dan Sevilla.

Sporting Lisbon menang agregat 1-5 atas Midtylland dan Sevilla lolos karena agregat 2-3.

Sementara untuk Bayer Leverkusen vs Monaco diperpanjang ke tambahan waktu karena agregat akhir kedua tim dalam 90 menit waktu normal adalah 5-5.

Nantinya total delapan pemenang penyisihan grup dan delapan pemenang play off babak sistem gugur akan diundi atau drawing.

Undian atau Drawing tersebut dilaksanakan pada pada Jumat 24 Februari pukul 12.00 CET di Nyon Swiss.

Update Daftar Tim atau Klub Lolos 16 Besar Liga Eropa Jumat 24 Februari pukul 02.45 WIB)

1. Arsenal

2. Real Betis