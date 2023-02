Live Score Final Four Proliga 2023 Hari Ini Update Hasil Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata

Update skor final four Proliga 2023 putri hari ini Kamis 23 Februari 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update hasil pertandingan final four Proliga 2023 antara Jakarta BIN melawan Bandung BJB Tandamata Kmsi 23 Februari 2023.

Duel disektor putri ini akan menjadi pembuka gelaran final four di GOR Tridharma Gresik, Jawa Timur mulai pukul 16.00 WIB.

Skor dan hasil pertandingan bisa dipantau pada link live score di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai.

Deuel kedua tim yang saling mengalahkan di putaran pertama dan kedua ini dipastikan berjalan seru.

Di kubu Bandung BJB Tandamata ada sosok Madelin Paredes pemain asal Republik Dominik yang sejauh ini menjadi mesin poin bagi Bandung BJB.

Madeline mencatatkan 232 poin bagi BJB dan menduduki peringkat kedua top score Proliga 2023 putri sementara ini.

Adapun di kubu Jakarta BIN ada sosok Chen Peiyan opposie asal China ini berhasil menjadi top score timnya.

Chen Peiyan mencatatkan 198 poin dan berhasil membawa timnya lolos ke final four.

Selain Peiyan ada sosok pemain asing yang baru didatangkan di putaran kedua yakni Fernanda Tome yang menjadi andalan baru.

Untuk itu jangan lewatkan laga seru ini.

Daftar susunan pemain

Bandung BJB Tandamata

1. Yulis Indahyani - Posisi : L

2. Sari Hartati - Posisi : OP

3. Dya Hawa - Posisi : L

4. Nandita - Posisi : OP

5. Tanisa - Posisi : OH

6. Miva Ratna - Posisi : OH

7. Madeline Paredes - Posisi : OH

8. Rika - Posisi : MB

9. Fitriyani - Posisi : S

10. Tasya Aprilia - Posisi : L

11. Tiara - Posisi : S

12. Wilda - Posisi : MB

13. Dian - Posisi : OP

14. Ceren Kapucu - Posisi : OP

15. Shella Barnadetha - Posisi : MB

16. Maradanti - Posisi : MB

Jakarta BIN