Contoh UTS PAI Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mengasah kemampuan dengan belajar sangat penting guna memastikan kemampuan setiap siswa.

Terutama dalam menghadapi sejumlah ujian sekolah di Semester 2 ini seperti UTS / PTS atau PAS / UAS.

Untuk pelajaran PAI Kelas 1 yang saat ini sudah memasuki Kurikulum Merdeka ada sejumlah materi soal latihan.

Terdiri dari soal latihan pilihan ganda dan isian yang akan mengasah kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Semakin banyak belajar dengan menggunakan soal latihan maka akan semakin terasah kemampuannya dari materi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Rangkuman soal ini diambil dari soal-soal sebelumnya dan dari buku paket PAI Kelas 1 Semester 2.

Sehingga kemungkinannya cukup besar soal latihan juga muncul dalam ujian sekolah.

Beriut soal pilihan ganda dan isian PAI Kelas 1 Semester 2

1. Surat Al ‘Asr mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan .........

A. Harta

B. Sembahyang

C. Waktu

2. Orang yang akan mau masuk islam harus membaca ......

A. Surat Al Fatihah

B. Syahadatain

C. Surat An Nash

3. “Asyhadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar .................... ”

A. Rosulullah

B. Robbillah

C. Rofillah

4. Siapa nama nabi kita ....

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Musa as

C. Nabi Ibrahim as

5. Perintah Allah harus kita ....

A. Dengarkan

B. Laksanakan

C. Setujui

6. Larangan Allah harus kita .......

A. Jauhi

B. Laksanakan

C. Dengarkan