Soal Try Out SBMPTN 2023 Tes Masuk Perguruan Tinggi dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Soal latihan tes masuk perguruan tinggi atau SBMPTN bisa menjadi acuan untuk melaksanakan tes.

Bocoran Soal SBMPTN 2023 bisa menjadi panduan dan referensi dalam belajar.

Sama seperti soal-soal ujian sekolah pada umumnya, namun lebih kaya karena berisi sejumlah materi diantaranya termasuk pengetahuan umum.

Seperti materi tes potensi skolastik, pengetahuan umum hingga Saintek.

Berikut contoh soal SBMPTN yang bisa dijadikan panduan

Soal UTBK Tes Potensi Skolastik (TPS) Penalaran Umum

1.Perhatikan urutan bilangan berikut

1, 3, x, 11, 18, 29, 42, y, 78

Berdasarkan barisan bilangan di atas, berapakah nilai dari (x + y): 5?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

2.Huruf yang tepat untuk melengkapi barisan huruf berikut adalah..

Z,…, U, Q, O, …, H, F, …

A. X, N, B

B. X, L, C

C. Y, M, C

D. W, N, D

E. W, L, D

Soal UTBK Tes Potensi Skolastik (TPS) Kemampuan Kuantitatif

1. Jika 4z = p dan p = 2q, dengan p, q, z bilangan bulat positif, manakah pernyataan di bawah ini yang benar?

(1) z > p

(2) q > z

(3) z + q = p

(4) q = 2z

A. 1, 2, dan 3 SAJA yang benar

B. 1 dan 3 SAJA yang benar

C. 2 dan 4 SAJA yang benar

D. HANYA 4 yang benar

E. SEMUA pilihan benar