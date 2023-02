Selama 2022, BP3MI Pontianak Tempatkan 682 Pekerja Migran Indonesia ke 10 Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sepanjang tahun 2022, BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalbar telah melakukan penempatan 682 pekerja migran asal Kalbar ke 10 negara berbeda.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 549 PMI ditempatkan ke Malaysia, 44 PMI ditempatkan di Papua Nugini, 37 PMI di Kepulauan Solomon, 20 PMI di Suriname, 20 PMI di Jepang, 4 PMI di Brunei Darussalam, 4 PMI di Gabon 1 PMI di Amerika Serikat, 1 PMI di Republik Kongo.

Fadzar Allimin, Kepala BP3MI Kalbar menyampaikan bahwa Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 65 PMI.

Kemudian, pada tahun 2022 Fadzar Allimin menyampaikan bahwa BP3MI melakukan penanganan terhadap 3.813 PMI yang di deportasi, kemudian 24 PMI Sakit dan membantu menangani 151 PMI yang meninggal.

Selain itu, pada tahun 2022, BP3MI berhasil mencegah 170 PMI yang akan diberangkatkan ke. Luar negeri secara ilegal.

Fadzar Allimin menyampaikan bahwa BP3MI terus menggencarkan sosialiasi terkait prosedur bekerja di luar negeri secara legal dan aman.

Disamping itu pihaknya juga menggencarkan sosialisasi terkait peluang kerja keluar negeri.

Saat dalam penempatan BP3MI memiliki sejumlah skema penempatan PMI.

Pertama Privat to Privat, kedua Government to Privat, tiga Government to Government perjanjian pemerintah dan pemerintah.

"Ini yang kita coba masuk saat ini dimana saat ini ada penempatan ke Korea, syaratnya bahkan hanya SMP bekerja di manufaktur dengan gaji cukup tinggi. Sehingga saat ini ada peluang kerja yang lain dengan benefit yang lebih tidak hanya ke Malaysia," ungkapnya saat memberi kan keterangan di kantornya, Rabu 22 Februari 2023.

Untuk menyiapkan PMI yang akan bekerja ke negeri, BP3MI Pontianak saat ini juga telah bekerja sama dengan UPT Pusat Imtek Pontianak untuk memberikan pelatihan bahasa kepada PMI yang akan bekerja ke luar negeri. (*)

