Persiangan Messi dan Mbappe Kembali Terjadi, Berebut Penghargaan Piala Oscarnya Olahraga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laureus Sport for Good Foundation baru saja mengumumkan nominasi penghargaan untuk kategori Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year tahun 2023.

Kylian Mbappe dan Lionel Messi kembali bersaing untuk mendapatkan 1 penghargaan bergengsi tersebut.

Dilansir dari situs resmi Laureus, dalam kategori tersebut ada 6 atlet lintas cabang yang berhasil masuk nominasi.

Keenam atlet itu adalah Lionel Messi dan Kylian Mbappe (sepak bola), Max Verstappen (Formula 1), Armand Duplantis (Atletik), Rafael Nadal (Tenis), dan Stephen Curry (Basket).

Dari 6 atlet di atas, 2 merupakan atltet dari cabang sepak bola, Lionel Messi dan Kylian Mbappe.

Masuknya Messi dan Mbappe pun membuat rivalitas antara mereka semakin tebal.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, pemain yang sama-sama bermain untuk Paris Saint-Germain itu terlibat persaingan sengit dalam meraih gelar indiviu.

Pertama, Messi dan Mbappe berhasil masuk nominasi The Best FIFA Men's 2022 bersama 12 pemain lainnya.

Kedua, La Pulga dan pemain timnas Prancis itu saling jegal untuk mendapatkan gelar IFFHS Men's World Best International Goal Scorer 2022.

Namun, Mbappe harus legowo usai Messi berhasil meraih gelar di atas.

Ketiga, gelar IFFHS Men's World Best Player 2022 menjadi adu sikut lainnya antara Messi dan Mbappe.

Mbappe kembali harus bersedih setelah penghargaan itu didapatkan oleh sang megabintang Argentina.

Tak cuma gelar individu, Messi dan Mbappe juga bersaing untuk meraih gelar kolektif.

Hal itu terjadi pada laga final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis.

Hasilnya, Messi keluar sebagai juara setelah Argentina menang adu penalti atas Prancis dengan skor 4-2.

Sebagai informasi, Penghargaan Olahraga Dunia Laureus adalah penghargaan bergengsi, kerap disebut Oscarnya dunia Olahraga.

Diberikan setiap tahun kepada individu maupun tim dari yang membuat prestasi hebat di sepanjang tahun.

Lionel Messi pernah mendapatkan penghargaan tersebut pada 2020 bersama bintang Formula 1, Leiws Hamilton.

Messi pun mengukir sejarah karena menjadi atlet pertama dari cabang sepak bola yang pernah meraihnya. (*)