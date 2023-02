Permainan Bola Voli Diciptakan Oleh ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapakah penemu permainan bola voli dan bagaimana sejarahnya ?

Olahraga bola voli merupakan satu di antara Cabor yang digemari diseluruh dunia baik, kaum pria maupun wanita.

Di Indonesia olahraga voli juga sangat digemari, selain itu voli juga menjadi Cabor yang menyumbang prestasi bagi Indonesia.

Di kancah internasional ajang ini juga menjadi Cabor penyumbang medali dalam event-event bergengsi seperti Olimpiade, hingga Kejuaraan Dunia.

Bola Voli (proliga.co.id)

Negara-negara dengan tradisi juara seperti Brazil, Italia, Prancis, Polandia.

Kemudian ada Amerika Serikat, Brazil hingga Cuba.

Kemudian di asia Ada China hingga Jepang dan masih banyak lagi lainnya.

Lantas siapa penemu olahraga bola voli ?

Dilansir dari situs resmi FIVB, permainan bola Voli pertama kali di temukan pada tahun 1895 Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat.

Permainan bola voli ini diciptakan oleh William George Morgan.

Willian George Morgan merupakan seorang instruktur pendidikan jasmani (Director of Phsycal Education) di Young Men Christian Association (YMCA).

Awal pertama kali diciptakan nama permainan ini diberi nama Mintonette.

Perubahan nama Mintonette menjadi volleyball (bola voli) terjadi pada tahun 1896, pada demonstrasi pertandingan pertamanya di YMCA.

Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Gulick (Director of the Professional Physical Education Training School sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of the International Committee of YMC) mengundang dan meminta Morgan untuk melakukan demonstrasi permainan Mintonette.