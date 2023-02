Fungsi Focus Stacking Memungkinkan Mengatur Area Fokus Setelah Pemotretan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kamera Lumix FZ2500 memiliki sistem dual ring control memungkinkan pemfokusan dan zoom, persis seperti lensa zoom LUMIX G.

Filter ND dan tiga tombol Fn pada laras lensa memungkinkan pengoperasian video yang mulus seperti kamera video profesional.

Setelan suhu warna WB dan setelan zoom lambat dan cepat.

Dapat dialokasikan ke tombol Fn untuk meningkatkan pengoperasian video.

Everything in the right place.

Nyaman digenggam meskipun dengan berat yang besar.

Sistem dual dial depan/belakang memungkinkan setelan langsung kecepatan rana dan apertur, persis seperti kamera Lumix G

Tata letak dial, tombol, tuas, dan sakelar yang optimal.

Memberikan kontrol intuitif yang nyaman untuk pengambilan foto dan video.

Terminals for expanded connectivity

Lumix FZ2500 dilengkapi dengan berbagai terminal koneksi: 3,5mm jack mikrofon, 3,5mm jack headphone, dan 2,5mm jack untuk remote control.

Kombinasi dengan Mikrofon Stereo Shotgun DMW-MS2 (dijual terpisah).

Anda dapat beralih dari setelan berikut pada menu kamera: Stereo, Lens Auto, Shotgun, Super Shotgun, dan Manual.

• Tingkat Cahaya Membantu Menghasilkan Deficusing yang Baik

Unmissable moments with 4K PHOTO.