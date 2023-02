Finish 800 Kilometer Bersepeda Peserta Borneo Cross Border Cycling Tour 2023 Indonesia – Malaysia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Peserta Borneo Cross Border Cycling Tour 2023 Indonesia-Malaysia berhasil menyelesaikan rute bersepeda sepanjang 800 Kilometer.

Rute yang dilalui dibagi dalam empat etape, mulai start tanggal 15 februari 2023 dari Kota Pontianak ke Sambas 228 kilometer, 16 Februari Sambas ke Kuching Malaysia 196 kilomter.

Sampai di Kuching Malaysia peserta mengikuti acara Welcome Dinner oleh YB Dato Sri Haji Abdul Karim Rahman Hazah Minister Of Tourism, Creative Industry & Perfoming Cum Minister of Yout, Sprots & Entrepreneur Development.

Pada 17 Februari 2023, City Ride mengelilingi kota Kuching bersama dengan Dato Benjamin Hasbie President Sarawak Cycling Association bersama komunitas sepeda di Kuching dan diajak keliling Borneo Culture Museum dengan berbagai pameran dan edukasi menarik dengan memadukan budaya dan teknologi modern.

Peserta Borneo Cross Border Cycling Tour 2023 Indonesia-Malaysia berhasil menyelesaikan rute bersepeda sepanjang 800 Kilometer. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

18 Februari 2023 dilanjutkan rute Kuching ke Sosok 201 kilometer, dan terakhir 19 Februari 2023 Sosok ke Pontianak 148 kilomter.

• Buka Turnamen Catur Sambas Open 2023, Dandim 1208/Sambas Tantang Peraih Medali Emas Porprov Kalbar

Salah satu peserta dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalbar Poiman Salfin Halawa menyampaikan bahwa kegiatan ini with the objective of cycling towards Harmonizing Sports and Cultere in Borneo Indonesia-Malaysia.

Pelaksana kegiatan oleh Museum Cycling Club (MCC) dan ikuti oleh sekitar 50 orang dari komunitas sepeda di Pontianak seperti IBC, Bachoot, AACC/CMCT, dan juga peserta dari Surabaya, Jakarta, dan Tangerang.

Ketua pelaksana Touring Borneo Cross Border Cycling Tour 2023 DR. Rizky Fauzan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta khususnya pembalap legenda Indonesia Johny Van Aert dan Maruki Matsum serta pemerintah daerah pendukung kegiatan.

Peserta Borneo Cross Border Cycling Tour 2023 Indonesia-Malaysia diajak keliling Borneo Culture Museum. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Begitu juga dengan Pejabat dari Serawak Malaysia dan Komunitas sepeda di Kuching yang telah memberikan dukungan yang luar biasa.

• Jembatan Kayu Kerap Rusak, Warga Mengkurai Sintang Damba Perbaikan Permanen

Semoga dengan acara ini dapat memicu semangat masyarakat dalam pola hidup sehat dengan berolahraga sepeda, dan juga muncul bibit atlet-atlet sepeda dari Kalimantan Barat yang bisa berprestasi di level Nasional dan Internasional. (*)