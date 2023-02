Kodim 1208/Sambas Gelar Pembinaan Fisik Pemuda Pemudi Masuk TNI-POLRI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Antusias generasi muda baik laki-laki maupun perempuan demi mewujudkan impiannya menjadi Anggota TNI, Polri dan Sekolah Ikatan Dinas tampak kian terlihat.

Sejumlah pemuda pemudi melaksanakan pembinaan fisik yang diselenggarakan oleh Kodim 1208/Sambas sebelum mengikuti tes, di lapangan Makodim, Jalan Tabrani Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Sambas, Minggu 19 Februari 2023.

Sedikitnya 32 anak, baik yang masih sekolah di SMA/sederajat maupun sudah lulus melaksanakan pembinaan dan pembimbingan oleh anggota Kodim 1208/Sambas. Adapun materi yang dilatihkan meliputi kesegaran jasmani A lari 12 menit dan kesegaran jasmani B meliputi pull up, sit up, push up dan shuttle run.

Pasi Pers Kodim 1208/Sambas Letnan Dua Inf Siswanto, memotivasi anak-anak yang sedang berlatih, dan menyampaikan agar berlatih dengan baik sesuai dengan arahan dan bimbingan pelatih.

"ikuti apa-apa yang diberikan pelatih, itu semua agar kemampuan fisik tetap terjaga serta untuk menjaga kesehatan selalu prima, khusus untuk yang akan mendaftar TNI selain tes kebugaran fisik ada test-test yang lain meliputi tes akademik dan ideologi," ungkapnya.

Pasi Pers juga menambahkan, guna menindaklanjuti perintah dari Komando atas bahwa selain anggota Makodim 1208/Sambas, para Babinsa juga diberikan wewenang untuk mempersiapkan putra-putri terbaik di desa binaan untuk mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI.

"Babinsa akan mendata dan mengecek persiapan administrasi maupun kondisi fisik kepada putra-putri yang akan mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD," tambah Letda Inf Siswanto.

"Semoga dengan adanya kegiatan pembinaan ini dapat memberikan semangat kepada peserta, kami selaku pendamping hanya bisa memberikan motivasi agar anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan," harapnya. (*)

