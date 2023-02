Kenali Bahaya Kanker dan Cara Pencegahannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tidak lama lagi kita akan memperingati hari kanker internasional pada 4 Februari dan pada 15 Februari kita juga akan memperingati hari kanker anak.

Saat ini, angka penderita dan pasien kanker terus meningkat. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi tumor/kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dari 1.4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Sedangkan data Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari World Health Organization (WHO) mencatat, total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.914 kasus dan total kematian sebesar 234.511 kasus.

Menurut dr, Eka Ardiani Putri, MARS selaku Dokter dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Departemen Public Health Universitas Tanjungpura Kepala Laboratoriun OSCE (Objectiv Structured Clinical Examination) Universitas Tanjungpura, angka tersebut tidak bisa dibilang biasa, karena pada tahun 2022 pasien yang membutuhkan pengobatan kanker terus bertambah.

Kanker serviks (leher rahim) menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2 persen dari total kasus kanker. Kanker paru-paru menyusul di urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus (8,8