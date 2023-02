Lawan Indonesia di 8 Besar atau Perempat Final Badminton Asia Mixed Team Championships 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia telah memastikan diri melaju ke babak 8 Besar atau Perempat Final Badminton Asia Mixed Team Championships 2023.

Hal tersebut menyusul kesuksesan Indonesia menekuk Lebanon, Syiria dan Bahrain ditiga pertandingan terakhir fase grup.

Namun demikian Indonesia masih memerlukan kemenangan dilaga terakhir fase grup menghadapi Thailand untuk menjadi juara grup.

Indonesia vs Thailand sendiri dijadwalkan pada Kamis 16 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

Fajar Alfian dkk sendiri kini masih bertengger diperingkat kedua Klasemen grup C.

Indonesia mencatatkan 630 poin sama dengan Thailand, namun beda poin kemasukan dengan Indonesia 190 dan Thailand hanya 145.

Lalu siapa Lawan Indonesia di babak 8 Besar atau Perempat Final Badminton Asia Mixed Team Champioships 2023?

Badminton Asia Mixed Team Championships sendiri terbagi dalam babak penyisihan grup dan fase gugur.

Babak grup akan digelar dengan format round robin setengah kompetisi, dengan masing-masing tim dalam grup yang sama akan saling berhadapan 1 kali.

Setelah menyelesaikan babak penyisihan grup, tim peringkat pertama dan runner up bakal lolos ke fase gugur.

Juara grup bakal diundi untuk bertemu salah satu runner up, termasuk tim dari grup yang sama.

Jika berhasil lolos ke fase gugur dengan status juara grup, Indonesia bakal menghadapi salah satu runner up dari Grup A-D, termasuk runner up grup C.

Sementara jika menjadi runner up, maka Lawan yang dihadapi adalah juara dari grup A-D.

Aksi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di BAMTC 2023.

Dengan demikian, jika Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, maka skuad merah putih bisa menghindari Lawan kuat terlebih dahulu dibabak 8 Besar atau Perempat Final.